Происшествия 07 августа 2023, 12:12 Московская полиция накрыла нелегальное производство контрафактного табака Полицейские из Москвы пресекли нелегальное производство контрафактной табачной продукции Telegram-канал МВД МЕДИА

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Московские правоохранители ликвидировали подпольный цех, в котором нелегально производили табачную продукцию. Троих задержанных обвинили в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в Санкт-Петербурге подозреваемые выпускали бездымный табачный продукт. Упаковку товара оснащали этикетками известных брендов. Затем продукцию реализовывали в интернет-магазинах.

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Сотрудники полиции обыскали цех, склады, дом и автомобиль одного из задержанных. В результате изъяли свыше 21 тысячи единиц контрафактной продукции, 65 литров концентрированного никотина, электронные сигареты, курительные жидкости, оборудование для изготовления и упаковки табачных изделий, этикетки, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение, уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов продолжат устанавливать все эпизоды и соучастников противоправной деятельности, заключила Волк.

Ранее цех по производству нелегального алкоголя обнаружили в Нижнем Новгороде. У злоумышленников изъяли более 10 тысяч бутылок с напитками, а также более трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.