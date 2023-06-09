Происшествия 09 июня 2023, 11:05 Мошшенники напали на полицейского при задержании в Нижегородской области

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Двое мужчин из Мордовии и Брянской области напали на полицейского при задержании по подозрению в мошенничестве в Городце. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Участники мошеннической схемы позвонили пенсионерке и сообщили, что ее родственница якобы стала виновницей ДТП. У пожилой женщины потребовали деньги, потерпевшая отдала злоумышленникам 75 тысяч рублей.

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Отмечается, что при задержании мошенники распылили газ в лицо одному из полицейских. Позже мужчины признали свою вину.