Мошенницу из Краснодара взяли под стражу из-за обмана пенсионеров

Краснодарский суд заключил под стражу 49-летнюю злоумышленницу, которая продавала жилье пожилых и одиноких людей. Это произошло 14 апреля. Об этом рассказали в «Юга.ру».

СК региона заявил о начале расследования из-за мошенничества, связанного с жилищем людей пенсионного возраста. Преступная группировка оформляла договоры купли-продажи на людей без их согласия. Недвижимость продавали ниже рыночной цены, чтобы побыстрее передать документы третьим лицам. Об этом рассказали 25 февраля.

Однако уже 7 апреля первая квартира была возвращена законной владелице, обратившейся к правоохранителям. Она рассказала, что не подписывала договор, не видела купившего дом и никаких средств не получала.