Мошенница получила 3,5 года тюрьмы за попытку обокрасть племянника Сталина

Жительница Москвы Анастасия Белянкина, которая хотела украсть у ветерана ВОВ Леонида Аллилуева 3,4 миллиона рублей, получила 3,5 года колонии. Об этом сообщили на сайте столичной прокуратуры.

Белянкина в марте узнала о наличии у ветерана крупной суммы денег и решила воспользоваться этим знанием в корыстных целях. Вместе с сообщниками она начала звонить 92-летнему Аллилуеву на мобильный, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионера убеждали, что нужно провести судебную экспертизу по средствам, которые у него имелись. Ветеран доверился жуликам и снял деньги с банковского счета.

Обвиняемая пришла забирать деньги к ветерану домой. Она представилась ему криминалистом и предъявила поддельный документ об изъятии денег, потребовав передать все 3,4 миллиона до копейки. Но пенсионер вызвал полицию, и мошенницу задержали.

Аллилуев — двоюродный племянник Иосифа Сталина. Его мать была сестрой Надежды Аллилуевой, второй супруги советского лидера.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе прямой линии назвал подонками мошенников, которые обманывают пожилых людей, писал RT. Глава государства заявил об этом, отвечая на вопрос о краже 400 тысяч рублей у ветерана ВОВ Василия Пронина, который сидел рядом с ним на параде Победы. Путин также отметил, что количество таких преступлений в последнее время возросло, сообщало Ura.ru.