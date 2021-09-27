Мошенница обокрала 91-летнюю труженицу тыла в Башкирии

91-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой мошенницы. Об этом сообщил сайт Mkset.ru.

По данным издания, пенсионерка открыла дверь незнакомой женщине, которая под предлогом обмена старых денежных банкнот на новые предложила ей поменять накопления. Пожилая женщина отдала незнакомке 400 тысяч рублей, после чего та покинула квартиру якобы для того, чтобы обменять купюры. Обратно она уже не вернулась. Возбуждено уголовное дело.