Происшествия 15 июня 2023, 15:58 Мошенница обманула жителя Нижегородской области на 5 млн рублей

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В Нижегородской области правоохранители разыскивают мошенницу, которая обманным путем забрала у жителя Навашина более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По информации ведомства, мошенница представилась сотрудницей компании, занимающейся торговлей в интернете, предложив мужчине работу в сфере брокерских услуг. Когда она прислала в мессенджере якобы выгодное предложение, мужчина перевел ей деньги.

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Получив нужную сумму, женщина перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.