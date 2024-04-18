18 апреля 2024, 15:26
Мошенница обманула 91-летнюю пенсионерку в Ленобласти на 100 тысяч рублей
Безработную жительницу Ленобласти подозревают в мошенничестве. Жертвой аферистки стала 91-летняя пенсионерка, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 40-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Потерпевшая передала мошеннице через таксиста 100 тысяч рублей.
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Возбуждено уголовное дело. Фигурантку удалось вычислить по конечной точке маршрута водителя.
Уголовное дело
Мошенничество
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