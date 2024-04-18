Происшествия 18 апреля 2024, 15:26 Мошенница обманула 91-летнюю пенсионерку в Ленобласти на 100 тысяч рублей

Читать 360tv в

Безработную жительницу Ленобласти подозревают в мошенничестве. Жертвой аферистки стала 91-летняя пенсионерка, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 40-летняя женщина обманула пенсионерку по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Потерпевшая передала мошеннице через таксиста 100 тысяч рублей.

Реклама

Возбуждено уголовное дело. Фигурантку удалось вычислить по конечной точке маршрута водителя.