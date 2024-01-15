Происшествия 15 января 2024, 16:55 Мошенница из Екатеринбурга получила 8 лет тюрьмы за оформление микрозаймов на стариков

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В Екатеринбурге местной жительнице присудили восемь лет колонии за незаконное оформление микрозаймов на пожилых людей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Обманув более 20 человек, мошенница присвоила более шести миллионов рублей.

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В сообщении говорится, что женщина завоевывала доверие у пенсионеров, а затем предлагала им взять на себя кредиты и микрозаймы, обещая им крупную сумму с процентами.