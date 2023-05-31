Происшествия 31 мая 2023, 18:07 Мошеннику, обманувшему пенсионерок на 650 тыс рублей, вынесут наказание в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае суд вынесет приговор 18-летнему местному жителю, который обвиняется в мошеннических действиях в отношении пенсионерок. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации ведомства, в Кисловодске юноша вместе с приятелем позвонили двум пенсионерам, сообщив, что являются представителями полиции, и что их родственники находятся в беде. Доверчивые женщины перевели деньги мошенникам, чтобы спасти своих родственников, якобы совершивших ДТП.

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Уголовное дело о мошенничестве передали в Кисловодский городской суд.