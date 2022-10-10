Мошенников приговорили к заключению за обман пенсионерки в Петербурге | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Мошенников приговорили к заключению за обман пенсионерки в Петербурге

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Суд в Петербурге приговорил двоих мужчин к заключению за обман и вымогательство денег у 74-летней пенсионерки. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Женщина отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, думая, что помогает своей внучке, которая якобы попала в ДТП.

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Преступники признали свою вину, каждого приговорили к 2,5 года заключения в колонии строгого режима.

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