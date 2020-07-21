Мошенников-онкологов, которые обманывали пенсионеров, задержали в России

Мошенников, которые представлялись врачами-онкологами и обманывали пенсионеров, задержали в трех городах России.

Так, злоумышленники через пенсионный фонд и лечебные учреждения составили телефонную базу пожилых граждан. Они звонили им, представлялись сотрудниками медцентра и сообщали о диагностированном раке. После этого аферисты предлагали купить лекарства, пишет портал «Русская планета».

Уточняется, что на счету мошеннической группировки десятки эпизодов на несколько миллионов рублей. Задержания провели в Москве, Казани и Набережных Челнах. В настоящее время задержаны пять человек. Следователи составляют полный список пострадавших.