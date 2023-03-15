15 марта 2023, 12:55
Мошенников, которые обманным путем забирали деньги у пенсионеров, задержали в Уфе
В Уфе правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в присвоении обманным путем денег пенсионеров. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Злоумышленники по телефонной связи сообщали пенсионерам, что якобы их родственники находятся в опасности, и чтобы на них не завели уголовное дело, необходимо передать определенную сумму денег.
Реклама
Возраст подозреваемых варьируется от 17 до 19 лет. По факту мошенничества следствие возбудило уголовное дело.
Реклама
Башкирия
Мошенничество
Реклама
Реклама