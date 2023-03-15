Происшествия 15 марта 2023, 12:55 Мошенников, которые обманным путем забирали деньги у пенсионеров, задержали в Уфе

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В Уфе правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в присвоении обманным путем денег пенсионеров. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Злоумышленники по телефонной связи сообщали пенсионерам, что якобы их родственники находятся в опасности, и чтобы на них не завели уголовное дело, необходимо передать определенную сумму денег.

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Возраст подозреваемых варьируется от 17 до 19 лет. По факту мошенничества следствие возбудило уголовное дело.

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