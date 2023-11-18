18 ноября 2023, 12:48
Мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку в Новосибирске поджечь военкомат — СМИ
Infopro54: пенсионерка в Новосибирске из мести мошенникам подожгла военкомат
Пенсионерка бросила коктейль Молотова в военный комиссариат Дзержинского района Новосибирска. Источник в правоохранительных органах пояснил Infopro54, что пенсионерка хотела отомстить мошенникам.
Оперативники задержали 74-летнюю жительницу поздним вечером 17 ноября. После пенсионерка объяснила полицейским, что мошенники оставили ее без квартиры.
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«Ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить», — уточнили авторы статьи.
Идет проверка, пенсионерке грозит уголовная ответственность. Пожилая женщина уже сожалеет о своем поступке.
Ранее пенсионер бросил коктейль Молотова у военкомата в Обнинске. Пожилой мужчина орудовал в темное время суток. Пожара не случилось, но окно на первом этаже оказалось повреждено. Вину пенсионер не признал, однако появилось предположение, что житель попал под влияние украинских мошенников.
Пенсионеры
Мошенничество
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