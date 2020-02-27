Мошенники забрали более полумиллиона рублей у дольщицы

Женщина в возрасте 62 лет работает охранником коммерческой фирмы. В январе 2019 года по радио она услышала объявление о том, что обманутые дольщики могут вернуть свои деньги.

Пенсионерка позвонила по озвученному телефону и связалась с неизвестным мужчиной. Тот пообещал оказать обратившейся помощь. Через некоторое время потерпевшей позвонила женщина и назвалась начальником финансового отдела.

Мужчина и женщина обманом уговорили пострадавшую перечислить более 535 тысяч рублей через почту.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают мошенников.