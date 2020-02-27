27 февраля 2020, 14:51
Мошенники забрали более полумиллиона рублей у дольщицы
Пожилая женщина из Иванова оказалась обманутой дольщицей и решила вернуть деньги. Однако попалась в руки мошенников и потеряла более 535 тысяч рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Женщина в возрасте 62 лет работает охранником коммерческой фирмы. В январе 2019 года по радио она услышала объявление о том, что обманутые дольщики могут вернуть свои деньги.
Пенсионерка позвонила по озвученному телефону и связалась с неизвестным мужчиной. Тот пообещал оказать обратившейся помощь. Через некоторое время потерпевшей позвонила женщина и назвалась начальником финансового отдела.
Мужчина и женщина обманом уговорили пострадавшую перечислить более 535 тысяч рублей через почту.
В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают мошенников.