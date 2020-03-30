Мошенники выманили у пожилой москвички сбережения под предлогом обмена денег

Пожилая москвичка лишилась более 300 тысяч рублей сбережений. Деньги у пенсионерки обманом выманили мошенники. Злоумышленники действовали вдвоем. Один напросился в квартиру москвички под предлогом посетить туалет, а его пособница в этот момент позвонила женщине и сообщила, что в ближайшее время Пенсионный фонд проведет обмен денег. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Телефонная собеседница объяснила пенсионерке, что для обмена старых купюр на новые нужно продиктовать номера на деньгах, которые в данный момент есть на руках. Она пояснила, что это нужно для того, чтобы написать заявление в банк на выдачу новых денег.

Москвичка достала 241 тысячу рублей и 1200 долларов США и начала диктовать все данные звонившей мошеннице. Собеседница заявила, что за деньгами придет специалист, так как пожилым людям запрещено выходить из дома. После этого она начала вслух зачитывать пенсионерке ее заявление с номерами купюр. Находящийся в квартире пожилой женщины мошенник, воспользовался тем, что она отвлеклась и забрал все деньги.

В данный момент по заявлению пожилой москвички ведется проверка. Для нее утраченная сумма очень значительная.