Мошенники выманили у 84-летнего блокадника 53 тысячи рублей

Полицейские Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержали двух подозреваемых в мошеннических действиях. Они обманули мужчину, пережившего блокаду Ленинграда. Обманом они выманили у него 53 тысячи рублей, рассказали «Невские новости».

Сотрудники ГУ МВД по Фрунзенскому району задержали двух подозреваемых: 26-летнюю уроженку Читинской области и 27-летнего уроженца Владивостока. Оба, по словам регионального ведомства, были ранее задержаны и судимы.

Следствие посчитало, что женщина назвалась главным инженером дома. Она пообещала заменить электросети в квартире 84-летнего пожилого мужчины за крупную сумму. Подельник дежурил снаружи.

«По словам дедушки, 12 апреля к нему в квартиру на улице Белы Куна, где он проживает со своей дочерью-инвалидом, пришла неизвестная женщина. Посетительница преставилась „главным инженером дома“ и предложила за 100 тысяч рублей произвести замену электросетей. Узнав, что у пожилого мужчины нет в наличии такой большой суммы, девушка предложила скидку как пенсионеру и попросила 53 тысячи рублей за якобы необходимые манипуляции», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Они полагают, что такой схемой злоумышленники пользовались не впервые.