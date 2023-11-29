Происшествия 29 ноября 2023, 16:42 Мошенники в Курской области начали представляться именем губернатора Старовойта Курский губернатор Старовойт предупредил о действующих от его имени мошенниках Kremlin Pool/via Globallookpress.com

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Злоумышленники в Курской области начали распространять фейки от имени губернатора Романа Старовойта. Об этом глава региона предупредил местных жителей в своем Telegram-канале.

Губернатор опубликовал скриншот сообщения, рассылаемый мошенниками с поддельного аккаунта. От имени Старовойта они предлагают адресатам ответственно отнестись к звонку «сотрудника Росфинмониторинга», а после завершения разговора доложить «губернатору».

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«Если вам приходят подобные сообщения — блокируйте аккаунт мошенников. Это популярная в последние месяцы схема обмана», — предупредил глава Курской области.

Несколько дней назад юрист Иван Соловьев тоже рассказал о новом способе мошенничества. Злоумышленники взламывают и используют аккаунт начальника потенциальных жертв и от его имени требуют сотрудничать с тем, кто позвонит. После этого злоумышленники заставляют переводить деньги на «безопасный счет».