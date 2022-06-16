Мошенники украли у жительницы Самары 20 тысяч рублей

Жительница Самары стала жертвой мошенников. Они похитили с ее счета 20 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс» со ссылкой на МВД по региону.

По данным ИА Nаtiоn Nеws, пострадавшая пыталась забронировать себе место для поездки на автомобили через специальный сервис в интернете. После этого сотрудник сервиса написал ей в мессенджере и скинул ссылку якобы для оплаты поездки. Женщина ввила там данные своей карты, после чего с ее счета списались 20 тысяч рублей. Полиция ведет расследование.