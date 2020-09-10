Мошенники украли деньги у звезды сериала «Интерны»

Звезда сериала «Интерны» и «След» обратился в полицию с заявлением о краже средств с банковской карты. Это произошло сразу после того, как лжесотрудники банка позвонили артисту.

Мошенники сообщили актеру по телефону, что с его карты могут списать крупную сумму денег. Для предотвращения этого, необходимо сказать им код, который должен был прийти Мишакову в сообщении.

После того как Мишаков продиктовал данные из СМС, с его карты сняли 25 487 рублей.

По данному делу проходит проверка. Сотрудники полиции сделали запрос на получение информации по карте, куда перевели деньги артиста.

Ранее специалист объяснил, как избавиться от навязчивых звонков мошенников. Один из способов — купить вторую SIM-карту.