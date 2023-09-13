Происшествия 13 сентября 2023, 12:45 Мошенники убедили московскую чиновницу отдать более девяти миллионов рублей Baza: мошенники обманули московскую чиновницу на более чем 9 млн рублей Unsplash

Читать 360tv в

Мошенник под видом префекта юго-востока Москвы обманул столичную чиновницу на девять миллионов рублей. Он вместе с сообщником действовал через мессенджер, передал Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, женщине поступило сообщение в Telegram от якобы префекта Юго-Восточного округа. Он написал, что с ней на связь должен выйти его доверенный. Подробностей мужчина не объяснил.

Реклама

Далее женщине позвонил политик и сказал, что с ним «по закрытой линии» связались сотрудники ФСБ, и теперь они хотят поговорить с чиновницей. Ничего не подозревая, женщина продолжила разговор. Лже-сотрудник спецслужб назвал номер ее паспорта и рассказал, что мошенники сговорились с сотрудниками банка и пытаются оформить на нее кредиты. Он предложил «опередить преступников».

Женщина согласилась. Ей сказали, что во всех банках для получения кредитов ее будут сопровождать специалисты. По указанию мошенников она купила телефон и перевела деньги на «безопасные счета». После этого злоумышленники заговорили о документах на квартиру женщины. В этот момент она поняла, что ее обманули.

Ранее полиция задержала подозреваемого в краже почти двух миллионов рублей у пенсионерок в Москве.