Мошенники стали звонить россиянам с подменных номеров и представляться полицейскими

Сама схема состоит из двух этапов. Первый звонок потенциальная жертва получает якобы от сотрудника службы безопасности банка. Клиенту сообщают, что необходимо помочь сотрудникам полиции в расследовании финансового преступления и в ближайшее время с ним свяжутся.

После следует звонок от ложных правоохранителей. В ходе беседы они узнают все данные карточки и код, высланный на SMS. Так мошенники получают доступ к личному счету своей жертвы и могут снять все деньги.

Для того, чтобы усыпить бдительность клиента банка мошенники используют программу для подделки голоса и использования подставного номера для звонка. Алексей Дрозд посоветовал прекращать разговор при возникновении малейших подозрений и немедленно обращаться в банк.

Как сообщило Ura.ru, мошенники стали использовать также технологию Deepfake, когда при звонке идет подделка голоса близкого или знакомого человека. Так, бизнесмену позвонил его «коллега» и попросил оплатить счет. По мнению специалистов, в ближайшее время количество подобных случаев может значительно вырасти. Мошенники постоянно следят за тем, что волнует граждан и, не исключено, что в следующем году начнутся звонки из аптек, где продают вакцину от коронавируса или из сервисов для записи на платную вакцинацию.