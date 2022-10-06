Мошенники стали рассылать россиянам вредоносные программы под видом повесток | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Мошенники стали рассылать россиянам вредоносные программы под видом повесток «Лаборатория Касперского»: мошенники разослали сотни вредоносных писем под видом повесток piqsels

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С началом частичной мобилизации в России мошенники разослали уже несколько сотен вредоносных писем под видом повесток. Об этом сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании обнаружили рассылку в начале октября. В сообщениях говорилось, что «в связи с неполучением повестки» адресат должен срочно явиться в назначенное место в определенное время, иначе ему грозит уголовная ответственность. Более подробная информация якобы есть в повестке формата PDF, которую нужно скачать по ссылке. Письмо выглядит правдоподобно: со ссылками на УК России, передаются геральдика и стилистика соответствующего ведомства.

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«Лаборатория Касперского» предположила, кто может быть причастен к мошенничеству.

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«Анализ тактик и инструментов позволяет предположить, что за кампанией стоит группа XDSpy. <…> Цели XDSpy — шпионаж, кража документов и других файлов, а также данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам», — отметили специалисты.

Для предотвращения подобных обманов пользователям посоветовали «использовать комплексные решения для защиты всей инфраструктуры от кибератак любой сложности», применять специализированное решение, которое «сочетает функции детектирования и реагирования с функциями threat hunting». Еще один совет — проводить тренинги по реагированию на киберинциденты и тренинги по кибербезопасности.

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