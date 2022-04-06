Мошенники собирали деньги на «лечение собак» в Салехарде

Мошенники собирали деньги под предлогом лечения собак в Салехарде. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным «Ямал-Медиа», анонимный пользователь опубликовал во «ВКонтакте» пост о том, что в городе якобы сбили собаку, и попросил отправить денег на ее лечение. Других пользователей смутило, что в публикации нет никаких подробностей, а запись выложена анонимно.

Выяснилось, что такой же пост был опубликован в пабликах других городов. После этого пост удалили.