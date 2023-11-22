Происшествия 22 ноября 2023, 20:56 Мошенники сняли более миллиона рублей с карты погибшего в спецоперации бойца ИА Regnum: мошенники сняли с карты погибшего в зоне СВО бойца 1,2 млн рублей Pxhere

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Карта погибшего в зоне спецоперации бойца полтора месяца служила источником дохода мошенникам. За это время злоумышленникам удалось снять с нее более миллиона рублей, сообщило ИА Regnum со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что мать военнослужащего обратилась в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району Кемеровской области 21 ноября. По ее словам, с 1 октября по 14 ноября неизвестные сняли с карты сына свыше 1,2 миллиона рублей.

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Деньги мошенники снимали через банкоматы в селе Андреевка на территории Донецкой Народной Республики и в Зеленограде. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.

Мужчина 1980 год рождения, чьи средства присвоили злоумышленники, погиб 6 ноября от полученных в ходе боевых действий ранений.

В Белгороде пенсионерка осталась без жилья, поддавшись на уловку мошенников. Один из них представился сотрудником безопасности МФЦ и убедил продать квартиру. А второй — сотрудником правоохранительных органов.