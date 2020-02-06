Мошенники пытались снять полмиллиона со счета покойного москвича

Лженаследники пришли в банк на Шпалерной улице и пытались заполучить деньги покойного жителя Москвы по поддельным документам. Они хотели снять 580 тысяч рублей со счета человека, который погиб в прошлом году, написал сайт «Мир 24».

Сотрудники банка раскрыли аферу и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.