06 февраля 2020, 11:44
Мошенники пытались снять полмиллиона со счета покойного москвича
Мошенники, представившись наследниками, пытались снять больше полмиллиона со счета мертвого москвича. Подозреваемых поймали в Санкт-Петербурге. Об этом написал ТАСС.
Лженаследники пришли в банк на Шпалерной улице и пытались заполучить деньги покойного жителя Москвы по поддельным документам. Они хотели снять 580 тысяч рублей со счета человека, который погиб в прошлом году, написал сайт «Мир 24».
Сотрудники банка раскрыли аферу и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.