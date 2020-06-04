Мошенники продали пенсионерке газовую плиту и пылесос за 60 тысяч рублей

Пожилая петербурженка обратилась в полицию. Она заявила, что к ней в квартиру пришли двое неизвестных мужчин и угрожали штрафами. По их словам, пенсионерку могли обязать выплатить штраф за то, что у нее устарела газовая плита. Они вынудили женщину приобрести и новую плиту, и новый пылесос. В общей сложности жительница Петербурга потратила 60 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались два мужчины в возрасте 29 и 36 лет. Против них возбудили уголовные дела.