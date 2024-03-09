Происшествия 09 марта 2024, 06:07 Мошенники придумали, как заработать на президентских выборах Мошенники начали создавать ложные сайты с предвыборными соцопросами РИА «Новости»

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Злоумышленники решили воспользоваться в преступных целях грядущими выборами президента России и запустили фейковые сайты с «соцопросами». Об этом РИА «Новости» рассказала куратор платформы по борьбе с мошенничеством Народного фронта Алла Храпунова.

По ее словам, злоумышленники предлагают пользователям заполнить анкеты с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение процедуры. В результате важные данные окажутся в руках проходимцев, цель которых — похитить средства участников «опроса».

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«Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату», — предупредила Храпунова.

Ранее жителям Подмосковья сообщили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых сообщений. О том, как не попасться на уловки злоумышленников рассказали в Главном управление региональной безопасности.