Мошенники попытались выманить у родственника Сталина более 3 млн рублей

Ветеран Великой Отечественной войны и родственник Иосифа Сталина — Леонид Аллилуев — чуть не стал жертвой мошенников. Они пытались выманить у него более трех миллионов рублей.

Неизвестные позвонили 92-летнему пенсионеру и представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщил «Интерфакс». Они потребовали им передать 3,4 миллиона рублей для якобы проведения экспертизы. Однако ветеран понял, что его пытаются обмануть, поэтому обратился в полицию.

Стражи порядка объяснили Аллилуеву, как ему правильно вести себя с обманщиками, чтобы их можно было задержать. Мужчина предложил аферистам прийти к нему в квартиру и получить деньги. Когда женщина пришла и показала ненастоящие документы, ее задержали. Мошенницу зовут Анастасия Белянкина. Ей 33 года, она из Екатеринбурга. Девушка уже признала свою вину.

Леонид Аллилуев являются двоюродным племянником Иосифа Сталина. Его мама была сестрой второй жены лидера Советского Союза — Надежды Аллилуевой.