Мошенники получили пять миллионов от пенсионерок из Свердловской области

«В Свердловской области полиция зафиксировала два очередных ЧП, связанных с обманом пожилых людей. Жертвами мошенников на этот раз стали женщины 1952 и 1929 годов рождения. Они отдали аферистам пять миллионов рублей», — уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Он пояснил, что пожилая женщина отдала три миллиона рублей экстрасенсу, который должен был вылечить ее внучку. Другая пострадавшая поверила «сотруднику банка», который попросил перевести два миллиона на другой счет.

«Соблюдайте простые правила безопасности. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, оперативно информируйте представителей МВД», —призвал Горелых.