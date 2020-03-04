Мошенники похитили почти 100 тысяч у пенсионерки из Петербурга

Пострадавшая, 84-летняя женщина, рассказала, что в ее квартиру на улице Орджоникидзе в Московском районе пришли двое молодых людей и девушка. Они якобы установили новый счетчик электроэнергии. Свои услуги они оценили в 16 тысяч рублей, еще 75 тысяч рублей украли.

У ТСЖ будут изъяты камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.