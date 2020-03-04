04 марта 2020, 15:09
Мошенники похитили почти 100 тысяч у пенсионерки из Петербурга
Компания молодых людей пришла к пожилой жительнице Санкт-Петербурга и похитила у нее 91 тысячу рублей. Они представились сотрудниками Энергосбыта. Об этом написал сайт «Невские новости».
Пострадавшая, 84-летняя женщина, рассказала, что в ее квартиру на улице Орджоникидзе в Московском районе пришли двое молодых людей и девушка. Они якобы установили новый счетчик электроэнергии. Свои услуги они оценили в 16 тысяч рублей, еще 75 тысяч рублей украли.
У ТСЖ будут изъяты камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.