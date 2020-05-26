Мошенники похитили более одного млн рублей у медсестры в Петербурге

47-летняя жительница Северной столицы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, мужчина по имени Вадим А. обманул ее и получил доступ к банковскому счету женщины. Позже выяснилось, что пострадавшая дважды переводила деньги сама. Сумма ущерба составила 15 тысяч евро.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Женщина зарегистрировалась на интернет-платформе для заработка на криптовалюте. Там ей выдали помощника, который помог ей сделать QIWI Кошелек, который позже она пополняла со своего немецкого счета.