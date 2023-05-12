12 мая 2023, 19:00
Мошенники под видом сотрудника «Госуслуг» украл у нижегородки более миллиона рублей
Жительница Нижнего Новгорода попалась на уловку мошенника, который позвонил ей под видом сотрудника техподдержки «Госуслуг», и отдала ему более миллиона рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Мошенник действовал по известной схеме. Он позвонил 46-летней женщине и сказал, что кто-то пытается взять кредит от ее имени.
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Преступник звонил жертве на протяжении четырех дней. В итоге она перевела на «безопасный счет» миллион и 47 тысяч рублей. И только потом заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено угловое дело, подозреваемого ищут.
Мошенничество
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