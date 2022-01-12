Мошенники ограбили таксистов почти на 400 тысяч рублей в Оренбурге

Мошенники из Тольятти сняли с банковских карт оренбургских таксистов около 400 тысяч рублей, «оплачивая» заранее поездки. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Пятеро жителей Тольятти в возрасте от 21 до 32 лет, будучи в Уфе, заказывали такси в Оренбурге. При этом они шли на то, чтобы оплатить поездки заранее. Они предлагали таксистам предоставить им номера банковских карт, а также СМС-коды для входа в личный кабинет, без чего перечислить деньги якобы невозможно.

Получив коды, мошенники снимали деньги со счетов водителей через банкоматы. До того, как их задержала полиция, злоумышленникам удалось разжиться за счет таксистов примерно на 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поместили в СИЗО.