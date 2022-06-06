Мошенники ограбили пенсионерку под видом пожарных

Злоумышленники ограбили 84-летнюю жительницу Владивостока, притворившись пожарными. Об этом рассказало издание «Золотой рог» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

В дом женщины пришли два человека в форме пожарных. Они заявили, что будут осматривать дом на соблюдение правил пожарной безопасности, а потом сообщили, что женщине необходимо приобрести огнетушитель, стоимостью 19 тысяч рублей, иначе ей грозит штраф. Женщина сказала, что у нее нет таких денег, тогда мошенники обыскали дом, нашли 18 тысяч рублей и ушли, оставив пожилой хозяйке автомобильный огнетушитель (стоимостью около тысячи рублей).

Полиция уже задержала двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.