Происшествия 27 февраля 2023, 14:13 Мошенники обманули жительницу Приморья на 600 тысяч

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Жительница Приморья обратилась к правоохранителям с просьбой найти мошенников, обманувших ее на 600 тысяч рублей. Об этом написал сайт zr.media.

Злоумышленники по стандартной схеме позвонили женщине, рассказав о том, что на ее имя хотят оформить кредит. Затем ей позвонил якобы следователь полиции города, предоставил счет и предложил перевести деньги туда, чтобы обезопасить их от мошенников.

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Когда потерпевшая выполнила все указания, мошенники перестали выходить на связь. Женщина решила обратиться в полицию и рассказать о случившемся.

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