Мошенники обманули жительницу Пензы на 250 тысяч рублей

В отделение полиции обратилась жительница Пензы с жалобой на то, что она стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей, неизвестные мужчины заставили ее обманным путем перевести 250 тысяч рублей на банковский счет. Об этом написал сайт «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что с ее банковском счетом якобы происходят подозрительные операции и ему требуется помощь, чтобы поймать злоумышленников. После этого пензячке позвонил другой мужчина, который также представился полицейским и попросил ее перевести деньги на «безопасный» счет.

По факту мошенничества следствие возбудило уголовное дело. Правоохранители напоминают, что не стоит продолжать диалог с людьми, которые звонят по телефону и просят перевести деньги на банковский счет.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение», — отметили в ведомстве.