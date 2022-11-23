Происшествия 23 ноября 2022, 15:23 Мошенники обманули жительницу Нижегородской области на 140 тыс рублей

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В городе Дзержинске Нижегородской области пожилая женщина попалась на уловки мошенников, заплатив им 140 рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что якобы ее дочь попала в ДТП. Для решения ситуации они запросили 800 тысяч рублей. Когда женщина сказала, что у нее нет такой суммы, ей предложили отдать все, что у нее есть.

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После отъезда курьера пенсионерка позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП в действительности не было.

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