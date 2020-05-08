08 мая 2020, 18:33
Мошенники обманули жителя Томска с криптофермой на 11 млн рублей
Житель Томска стал жертвой мошенников, решив купить майнинг-ферму. Его обманули на 11 миллионов рублей, передает Life.
По данным издания, ради покупки майнинговой фермы мужчина приехал в Москву. За специальное оборудование он отдал 11 миллионов рублей. Его должны были доставить чуть позже, однако мужчина так его и не получил.
С ним связался продавец и объяснил, что ни деньги, ни криптоферму он доставить не сможет. В качестве оправдания он сослался на жизненные трудности. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Проводится проверка.