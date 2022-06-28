Мошенники обманули жителя Оренбурга на полмиллиона

Житель Оренбурга перевел мошенникам полмиллиона рублей. Об этом сообщило издание 56orb со ссылкой на ГУ МВД по области.

Неизвестный позвонил мужчине и сказал, что все деньги следует перевести на резервный счет, чтобы защитить их. Пострадавший перевел по указанный реквизитам 500 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

«Полиция возбудила уголовное дело, ведется поиск преступников», — рассказали в ведомстве.