Происшествия 13 февраля 2023, 15:51 Мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Новгорода почти на миллион рублей

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В Нижнем Новгороде 65-летняя пенсионерка захотела заработать на инвестициях, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Женщина хотела инвестировать свои сбережения, поэтому открыла электронный кошелек на одной из площадок. А дальше начала советоваться с человеком, который назвался финансовым консультантом. По его рекомендации она перевела 950,4 тысячи рублей на разные счета. Но прибыли пенсионерка так и не получила.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские ведут розыск всех причастных к совершению преступления.

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