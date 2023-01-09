Происшествия 09 января 2023, 15:30 Мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Новгорода на 5 млн рублей

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В Нижнем Новгороде полиция разыскивает мошенников, которые обманули пенсионерку на 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, пенсионерке позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя неизвестные оформили кредит, и чтобы его отменить, необходимо заключить новый.

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Для погашения «задолженности» нижегородка взяла займ на сумму 450 тысяч рублей, продала квартиру за 4,6 миллиона рублей, а также садовый участок стоимостью 350 тысяч рублей. После того, как она перевела деньги, лже-банкиры перестали выходить на связь.

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