Мошенники обманули пенсионерку из Кемерова на сумму в 3,3 млн руб | 360°

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Мошенники обманули пенсионерку из Кемерова на сумму в 3,3 млн руб

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В Кемерове сотрудники полиции расследуют дело пенсионерки, которая в результате мошенничества лишилась 3,3 миллиона рублей. Об этом написал «Царьград».

По информации правоохранительных органов, в августе этого года пенсионерке позвонили якобы из службы безопасности банка и сказали, что на нее оформили крупный заем под залог квартиры. Для того, чтобы сберечь жилье, они посоветовали срочно его продать. Мошенник предупредил, что никому не стоит рассказывать о продаже, чтобы не было утечки информации.

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Пенсионерка поверила лже-банкиру, продала свою квартиру через агентство недвижимости и перевела деньги на указанный счет.

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Когда женщина поняла, что ее обманули, она решила обратиться в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут аферистов.

Пенсионеры

Мошенничество

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