Происшествия 14 июня 2023, 14:12 Мошенники обманули пенсионерку из Казани, забрав у нее квартиру и 950 тыс рублей

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В Казани сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенников, которые обманули пенсионерку на 950 тысяч рублей, а также забрали у нее квартиру. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Женщине позвонили якобы из следственного комитета и сообщили, что в Москве поймали мужчину с ее документами, который взял на нее кредит. Лжеполицейские обещали спасти ее имущество, предложив перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка перевела им 950 тысяч рублей. Далее мошенники оформили на «своего» человека недвижимость, получили 5,4 миллиона рублей и забрали деньги через риелтора.

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Теперь пенсионерку могут выселить из квартиры в любой момент.