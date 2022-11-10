10 ноября 2022, 16:53
Мошенники обманули двух жителей Нижегородской области на 3,7 млн рублей
В Нижегородской области два человека доверились лже-банкирам и передали им 3,7 миллиона рублей. Об этом стало известно НИА «Нижний Новгород».
Житель Арзамаса рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что какой-то мужчина по договоренности желает снять деньги с его счета. Чтобы не потерять свои накопления, мужчина перевел более 1,4 миллиона рублей на счет, указанный мошенником.
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По такой же схема была обманута и 58-летняя жительница Нижнего Новгорода. Она перевела на счет мошенников более 2,2 миллиона рублей.
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Жителям региона напоминают о соблюдении правил финансовой безопасности.
Мошенничество
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