Происшествия 04 июля 2023, 16:15 Мошенники обманули алтайского пенсионера и спровоцировали его на стрельбу в банке

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В Рыбинске мошенники обманом вынудили 72-летнего пенсионера взять в кредит два миллиона и отдать им, а потом и вовсе натравили его на сотрудников банка. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

Когда мужчина понял, что его обманули, аферисты заявили, что во всем виноваты сотрудники банка, продавшие его личные данные. Мошенники посоветовали пойти туда и устроить расправу. Так пенсионер и поступил, вооружившись пневматикой. Причем по телефону его продолжали консультировать преступники, рассказывая, что делать.

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Они велели отчаявшемуся мужчине дважды выстрелить в банке и идти назад в машину. Там его задержали сотрудники Росгвардии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, мошенников разыскивают.

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