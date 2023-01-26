Происшествия 26 января 2023, 14:39 Мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку из Петербурга на 2,3 млн рублей

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В Петербурге правоохранители задержали мошенников, которые обманули 83-летнюю пенсионерку на сумму в 2,3 миллиона рублей. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники проникли в квартиру и под угрозой возникновения аварий уговорили хозяйку заменить действующие коммуникации.

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Всего мошенникам удалось обмануть пять человек и выманить у них 3,5 миллиона рублей. Известно, что двое пострадавших являются блокадницами.