Происшествия 26 декабря 2023, 17:28 Мошенники обманным путем забрали у пенсионерки из Нижегородской области более 400 тыс рублей

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В Нижегородской области правоохранители разыскивают мошенников, которые обманным путем похитили у пенсионерки из Павлова 491 тысячу рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным следствия, женщине позвонила якобы сотрудница Центробанка и убедила ее перевести деньги на безопасный счет, ссылаясь на то, что на ее имя пытаются взять несколько кредитов.

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Нижегородка, взяв еще два кредита, выполнила рекомендации мошенников, лишившись всех денежных средств. Возбуждено уголовное дело.