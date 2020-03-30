Мошенники начали требовать с пожилых москвичей взятки «за нарушение карантина»

Мошенники активизировались в Москве после введения самоизоляции для пожилых людей. В Останкинском районе столицы молодые люди в форме охранников потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание. В противном случае они пригрозили вызвать полицию за нарушение карантина. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась дочь пострадавшей. Она заявила, что ее мать отдала вымогателям одну тысячу рублей.

Прибывшие на место полицейские пообщались со свидетелем происшествия. Он подтвердил, что двое мужчин в черной форме с надписью «Охрана» сначала потребовали у местной пенсионерки документы. Когда она пояснила, что их у нее нет, они пригрозили вызвать полицию.

Женщину спас ее сын, который предложил охранникам договориться. Мать он посадил в машину и увез.

В данный момент полицейские изучают записи камер наблюдения и разыскивают неизвестных «охранников».

Режим самоизоляции для всех ввели в Москве и Московской области начиная с понедельника, 30 марта. Жителей просят не выходить из дома без особой надобности. Исключение сделали для выхода в больницу, магазин или аптеку, а также для выгула питомцев и для того, чтобы выкинуть мусор.