Мошенники из Свердловской области обманули пенсионеров на 140 тысяч рублей

Мошенники показывали поддельные документы и требовали пожилых жителей домов установить пожарные извещатели. Они ссылались на закон, который на самом деле не обязывает устанавливать датчики.

После того, как оборудование все же устанавливалось, злоумышленники просили заплатить две тысячи рублей, что намного превышало реальную стоимость устройств.

Так, обвиняемые обманули 32 пострадавших и заработали более 141 тысячи рублей.