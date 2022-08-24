Мошенники из Омска обманули пенсионеров на 2,5 млн руб

В Омске полиция вышла на группу мошенников, причастных к вымоганию денег у пенсионеров. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным ведомства, злоумышленники звонили пожилым людям и выманивали из них крупные суммы денег. Они рассказывали истории о родственниках, которые якобы попали в ДТП и которым необходимо возместить ущерб пострадавшим в авариях людям.

С помощью подобных махинаций мошенники обманули восемь местных жительниц на сумму в 2,5 миллиона рублей. Всего при обыске у них было найдено семь миллионов рублей.

В ближайшее время члены преступной группировки предстанут перед судом.